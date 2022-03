Un sarcophage du XIVe siècle découvert sous Notre-Dame

Il vient d'être retrouvé sous la nef de Notre-Dame de Paris. Ce sarcophage en plomb daterait du XIVème siècle et c'est incroyable, il est quasi-intact. Les archéologues ont même retrouvé des traces de végétaux. "Le fait que ces restes de végétaux soient encore là, présage d'une excellente qualité de conservation du défunt, comme de ses habits et éventuellement des objets qui lui sont associés", explique Christophe Besnier, archéologue. Ce pourrait être la sépulture d'un haut dignitaire. Plus de 120 mètres carrés sont fouillés. Des fouilles diligentées avant de mettre en place sur cette zone un échafaudage de 600 tonnes. Il permettra la reconstruction de la flèche de Notre-Dame, détruite dans l'incendie, il y a près de deux ans. Il y a aussi la découverte historique de fragments de l'ancien jubé, une plateforme qui surplombe généralement l'autel et qui ferme souvent le chœur. Il avait été construit en 1230 et détruit au début du XVIIIème siècle. Lors de la restauration de la cathédrale au XIXème siècle, l'architecte, Eugène Viollet-le-Duc, avait déjà trouvé d'autres fragments. Ils sont aujourd'hui exposés au Musée du Louvre. Des trésors d'exceptions, les archéologues espèrent en découvrir d'autres. Les fouilles doivent se poursuivre jusqu'au 25 mars. TF1 | Reportage C. Casanova, S. Millanvoye