Un savoir-faire sur le fil

Ils tournent comme sur un manège. Depuis plus de 70 ans, les cierges de Lourdes prennent forme sur un carrousel. Une machine qui permet de fabriquer mille bougies toutes les heures, au fil des bains de paraffine, et la cire qui donne au cierge sa couleur blanche. Mais avant de prendre de l'épaisseur, on commence avec une simple ficelle qui deviendra la mèche de la bougie. Dominique et Bernadette sont chargées de la tendre sur un cadre, une technique qu'elles ont directement apprise sur place. Un savoir-faire qui s'est modernisé, notamment avec ces machines qui permettent de perfectionner les finitions. Les cierges qui illuminent les sanctuaires de Lourdes, allumés par les pèlerins de passage. Chaque année, près de deux millions de fidèles allument un cierge à Lourdes. Certains n'ont même plus besoin de faire le déplacement. Grâce à une application, il est désormais possible de commander son cierge à distance, aussi simplement qu'une pizza. Un moyen de faire briller toujours plus de petites flammes. Occasionnellement, la ciergerie réalise des commandes de cierges aux dimensions surprenantes. Fondée en 1928, l'usine fêtera bientôt son centenaire, près d'un siècle à fournir les pèlerins du monde entier. TF1 | Reportage T. Petit, P. Michel, F. Guinle