Un SDF sauve un commerçant de son magasin en flammes à Lyon

José, commerçant de 71 ans, est encore sous le choc. Voici son histoire : il est comme tous les jours dans sa brocante. Son radiateur à pétrole prend soudainement feu. L'homme est pris au piège. Son sauveur Fabrice, un sans domicile fixe, faisait la manche à quelques mètres. Il n'hésite pas une seconde et casse la porte du commerce en flammes. "Je n'ai pas cherché à comprendre. Je l'ai pris par les pieds et je l'ai sorti. Même pas quelque temps après, tout brûlait", raconte-t-il. "Il fallait que je sorte le monsieur de là. Il y avait que moi qui pouvait faire ça sur le moment", a-t-il ajouté. Dans le quartier du Vieux Lyon, on connaît bien ce sans-abri de 36 ans et on salue son courage. Mais le héros se soucie d'abord des sinistrés, car c'est tout un immeuble qui est désormais inhabitable. La mairie dit vouloir tendre la main à Fabrice, lui proposer un logement peut-être. Mais il ne demande rien, il estime avoir fait son devoir de citoyen. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize