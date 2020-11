Un service de réanimation éphémère à Rouen pour faire face au Covid

Partir de presque rien pour aménager une chambre de réanimation en quelques heures est tout à fait possible. Au CHU de Rouen (Seine-Maritime), le personnel y est formé. Ainsi, une équipe a pu installer un service de réanimation éphémère, autrefois dédié à la chirurgie plastique. À part cet aménagement, l'établissement maintient toujours son objectif qui est de continuer à prendre en charge la population générale non porteuse de Covid. Il faut être rapide au niveau de l'installation, car une fois terminée, la chambre ne reste pas vide très longtemps. Les matériels indispensables pour prendre en charge les cas critiques doivent également être mis en place dans la pièce dédiée. En prévision de nouveaux cas Covid, un deuxième service de réanimation éphémère sera créé au CHU de Rouen dans les prochaines semaines.