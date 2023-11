Un si lent retour vers la vie normale

Sur les trottoirs, des monticules de meubles détrempés, tout est à jeter. À Saint-Étienne-au-Mont, plus de pluie, mais des heures de nettoyage en perspective pour les agents. Déjà plus de 100 tonnes de déchets ramassées. Dans les rues, le camion doit s'arrêter presque devant chaque maison. Les habitants ne cachent pas leur exaspération. Un peu plus loin, le ciel s'éclaircit enfin au-dessus du collège Paul Éluard. Profitant de ce moment d'accalmie, l'établissement rouvre ses portes pour la première fois depuis le début des inondations la semaine dernière. Pas de classe, mais l'accueil des enfants est assuré, un soulagement pour les parents. Une rentrée des classes organisée avec les moyens du bord par les professeurs et le principal. Pas question non plus d'oublier les élèves des écoles voisines encore inondées. À l'intérieur de ces camionnettes, des tables, des chaises et du matériel pour accueillir une cinquantaine d'enfants dans cette salle de classe dès demain. Dans le département, 388 établissements scolaires sont encore fermés. TF1 | Reportage L. Merlier, Z. Ajili, T. Chartier