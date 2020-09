Un side-car transformé en bar itinérant sillonne l'Hérault

À bord de sa moto et de son side-car, Nicolas Chaumery sillonne les routes pour proposer les services de son bar itinérant. Deux matinées par semaine, il s'installe au pied des bureaux de Castelnau-le-Lez (Hérault). À peine arrivé, il accueille déjà ses premiers clients, des inconditionnels. Nicolas est un passionné, doté d'un véritable savoir-faire. Hormis la qualité du café, ce commerce original plaît pour sa convivialité. Il réunit collègues, amis et passants autour d'une petite tasse.