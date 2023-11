Un siècle après, de nouveaux monuments aux morts

Sous cette bâche se trouve un soldat de pierre martiniquais. C’est le premier monument à honorer les hommes de l’île venus combattre sur le front. Maurice peine à retenir son émotion. Son père a fait la guerre 14-18 ; il en est revenu. Quelque 8 000 Martiniquais ont traversé l’océan pour combattre. Environ 2 000 d’entre eux n’ont jamais retrouvé leur famille. La statue sera inaugurée ce week-end à l’ossuaire de Douaumont, à quelques kilomètres de Verdun (Meuse), théâtre d’une des plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Ce jour-là, c’est la dernière répétition avant la cérémonie. À Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) aussi, on se prépare. La ville accorde une place très importante à la mémoire de guerre. Un monument aux morts est en restauration. La stèle reçoit un premier coup de neuf depuis sa création en 1989. La mairie a investi 1 600 euros dans cette rénovation. Continuer à entretenir les souvenirs de guerre que de moins en moins de personnes peuvent raconter. Près de deux millions de Français ont perdu la vie en 14-18 et 39-45. TF1 | Reportage I. Blonz, N. Ly