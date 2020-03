Un silence impressionnant à Lille comme dans beaucoup de villes

À peine 24 heures après la mise en place des mesures de confinement, le pays semble à l'arrêt. Les rues sont désertes et le silence règne un peu partout. À Lille, les habitants sont à la fois impressionnés et ravis de la situation, loin de la pollution quotidienne. Mais alors que la ville prend les accents de la campagne, certains urbains sont quand même angoissés.