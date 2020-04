"Un sourire pour nos résidents" : des lettres écrites pour soutenir les personnes isolées dans les Ehpad

Pour adoucir la solitude imposée aux résidents des Ehpad, certaines personnes ont eu l'idée de leur écrire. En Franche-Comté, l'opération a été baptisée "Un sourire pour nos résidents". Dans la maison de retraite Chemin de Yoline, à Nozeroy (Jura), des dizaines de lettres arrivent chaque semaine. Ces petites attentions rapportent le sourire aux personnes âgées et leur rappellent que des gens pensent à eux.