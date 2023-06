Un sous-marin porté disparu près du Titanic, un Français à bord

C'est un compte à rebours lancé depuis dimanche. Le Titan, un sous-marin touristique, est introuvable. À son bord, le pilote et quatre passagers partis visiter l'épave du Titanic à près de 4 000 mètres de profondeur. Vendredi, ils n'auront plus d'oxygène. "D'après le constructeur, le navire a été conçu avec une capacité d'autonomie de 96 heures en cas d'urgence à bord", a déclaré le contre-amiral John Mauger, officier des garde-côtes américains. Le sous-marin a disparu à 1 500 kilomètres des côtes à l'est de Cape Cod. Une opération visant à le localiser est menée conjointement par les garde-côtes américains et canadiens. Pour le moment, la priorité est de localiser le sous-marin. Ce genre d'expédition est réservé aux plus fortunés, puisqu'il faut débourser pas moins de 230 000 euros pour y participer. Pour l'instant, on ne connaît pas l'identité des quatre passagers. Seule certitude, l'explorateur français Paul-Henry Nargeolet est à bord du vaisseau. Parmi les scénarios envisagés, une fuite dans la coque ou un problème d'électricité. TF1 | Reportage H. Dreyfus