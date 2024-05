Un spectacle au centre de la terre

À 100 mètres sous terre, une équipe de visiteurs inhabituelle s'active dans le gouffre de Padirac. À quelques heures du début d'un spectacle hors norme, les techniciens jouent les acrobates. Il faut plonger les couloirs dans l'obscurité, changer la couleur des lumières, pour créer une atmosphère mystérieuse. En plus des parois humides et de l'accès difficile, l'équipe doit jongler avec le passage du public pendant la journée. Une partie des décors doit être installée au dernier moment. Un peu plus tôt à la surface, les comédiens enfilent leur costume, pensés pour les treize degrés du gouffre. Semelles antidérapantes et costumes lumineux ont été conçus pour l'occasion. Mettre en scène le "Voyage au centre de la Terre" de Jules Verne, dans un décor plus vrai que nature, est une occasion unique pour la troupe. Quelques minutes plus tard, 40 spectateurs débarquent en 1899, et sont accueillis par l'homme qui a découvert le gouffre. Ils vont vite comprendre qu'il ne s'agit pas d'une pièce comme les autres. Ils peuvent interagir avec les acteurs, et vont vivre l'histoire avec eux. En lieu de scène, deux kilomètres de galeries, pas de coulisses, des stalactites géantes dissimulent les comédiens à la vue des spectateurs. Un décor de roche qui leur permet de surgir de n'importe où pour vous surprendre. Deux heures d'immersion jusqu'à la grande finale dans le dôme principal. TF1 | Reportage E. Vinzent, M. Larradet, F. Guinle