Un spectacle au château

À la nuit tombée, le château de Maisons-Laffitte promet à ses visiteurs : une expérience inédite. Cape sur les épaules, les spectateurs prennent place en petit groupe dans des salons devenus décor. La première rencontre entre "la Belle et la Bête" s'est faites devant des enfants bouche bée. D’une pièce à l’autre, le spectacle se déroule dans une succession de six tableaux. En coulisse, personne n’a le temps de s’ennuyer. Près de 80 bénévoles participent à l’aventure, comme Fabrice Sorriaux, un ingénieur. Un bal se prépare et notre Belle n’a que quelques secondes pour enfiler sa robe. "C’est un rêve de petite d’être dans un si beau château… C’est vrai que c’est hyper challenging aussi parce que c’est du marathon", confie-t-elle. Ce vendredi soir, elle enchaînera six représentations à la recherche de son prince charmant. "Avec des enfants, on vit à travers leurs émotions. On est complètement en enfance", affirme cette spectatrice. Un moment idéal pour se mettre dans le tempo des fêtes de Noël. TF1 | Reportage C. Auberger, J.Y Chamblay