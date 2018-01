Un spectacle grandiose aux Champs-Elysées pour accueillir 2018

Malgré un vent fort le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, des milliers de Français ainsi que des touristes venus du monde entier étaient venus en masse aux Champs-Elysées pour accueillir la nouvelle année. Celle-ci a commencé dans un déluge de feu et de lumière avec un Arc de Triomphe qui s'est transformé en écran géant. Un réveillon sous haute surveillance qui s'est néanmoins passé dans la bonne humeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.