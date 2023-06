Un spectacle haut en couleur

Comme dans un ballet, ces voiles glissent entre les montagnes et flirtent avec les nuages. Environ 150 pilotes du monde entier se sont donné rendez-vous dans les Alpes. Sur l'aire de décollage, les départs s'enchaînent. Les parapentes se frôlent sans jamais se toucher grâce à la maîtrise des pilotes. Leurs ailes colorent le ciel, sous les regards impressionnés du public. Et si l'événement rassemble les meilleurs pilotes, les curieux peuvent aussi tester la discipline et se mettre dans la peau d'un champion le temps d'un baptême. Françoise termine son premier vol avec en prime, un atterrissage riche en sensations. Un autre retraité ne se lasse jamais de survoler sa région. Par ailleurs, les pilotes parcourent chaque jour entre 40 et 150 kilomètres, survolent les lacs, longent les falaises avec parfois de belles rencontres. "On voit de super belles choses. Il y a des animaux partout dans la montagne", raconte l'un d'eux. Le public pourra profiter de ce spectacle dans le ciel jusqu'à samedi. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand