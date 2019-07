Un spectacle pyrotechnique en l'honneur de Marie-Antoinette

Jusqu'au 12 juillet 2019, un impressionnant spectacle pyrotechnique se tient au château de Versailles. Mis en scène par le Groupe F, le plus grand collectif d'artificiers au monde, celui-ci retrace le destin de Marie-Antoinette et la dévoile sous un autre jour. Grâce au spectacle, cette reine mal-aimée et guillotinée retrouve un peu de noblesse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.