Un spectacle toujours aussi gonflé

Avec Christophe le pilote, Carine et Sébastien sont mis à contribution dès six heures du matin pour préparer la montgolfière avant le vol. C'est parti pour une heure de vol à la découverte de Chalon-sur-Saône et de sa région. Une vingtaine de montgolfières décollent presque simultanément avec à leur bord, près de 80 passagers. Christophe Freaux qui est pilote-bénévole depuis 30 ans ne se lasse pas de partager ce spectacle à 1 000 mètres d'altitude. Le spectacle est grandiose. Un voyage inoubliable tout comme l'atterrissage, mais tout en sécurité. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voler ont eu droit à une petite démonstration en situation dans les nacelles. Même les doudous des tout-petits ont pu embarquer pour un baptême de l'air dans des mini montgolfières télécommandées de six mètres de haut, avant de voir une fois la nuit tombée les ballons s'illuminer. En tout, les montgolfières ont réuni 10 000 personnes ce week-end, la tête dans le ciel et dans les étoiles. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, C. Souhaut, T. Gathy