Un stage sportif en Gironde pour les vacances de la Toussaint

Pour leurs vacances de la Toussaint, ces jeunes ont choisi de partir en colonie de vacances à Carcans, sur la côte aquitaine, pour découvrir le surf et la planche à voile. Pour la plupart d'entre eux, c'est une première. Avec une eau à 19 degrés, les progrès vont vite et les sensations fortes se font déjà ressentir dès les premières heures de cours. En marge de toutes ces activités, c'est aussi l'occasion de se faire de nouveaux amis et de passer de bonnes vacances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.