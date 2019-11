Un supermarché 100% produits locaux à Nîmes

Les produits locaux ont de plus en plus de succès dans l'Hexagone. On l'a d'ailleurs remarqué sur les étals des marchés. Pour satisfaire davantage les consommateurs et répondre à leurs besoins, un supermarché 100% produits locaux a été mis à leur disposition à Nîmes. Ayant ouvert ses portes en été, l'enseigne propose dans ses rayons des produits régionaux, dont 90% viennent du Gard. De l'épicerie à la cave, en passant par la boucherie, les fruits et les légumes, il y a de quoi séduire les clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.