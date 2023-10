Un surfeur percuté par une baleine

Il était tranquillement en train de surfer le long des côtes australiennes, quand soudain, Jason Breen a eu la peur de sa vie. "Une baleine vient de me sauter dessus", crie-t-il. Il s'est retrouvé nez à nez avec une baleine en plein saut. Une coïncidence extraordinaire qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses, car après l'avoir percuté, le cétacé a entraîné le surfeur et sa planche plusieurs mètres sous l'eau. Il est finalement revenu miraculeusement à la surface sans aucune égratignure. C'est une rencontre exceptionnelle qu'il n'est pas prêt d'oublier. "On voit des baleines tout le temps ici, mais être percuté par une baleine, jamais. La seule chose qui m'a sauvé, c'est la corde qui s'est cassée. Quand j'étais à cinq mètres de profondeur, c'est là que j'ai pu monter. J'ai vraiment eu de la chance", raconte-t-il. Depuis trois mois, comme chaque année, des milliers de baleines migrent dans les eaux chaudes de la côte australienne. Et les accidents ne sont pas si rares. Il y a un mois, un homme a perdu la vie après une collision entre son bateau et une baleine à bosse. TF1 | Reportage A. Bourdarias, N. Mariel