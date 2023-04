Un surprenant débarquement sur le littoral

C'est un phénomène naturel spectaculaire. Sur ces plages de Ligurie en Italie, des vélelles s'échouent en masse en ce moment. Le port de Savone est envahi par de ces petits organismes aquatiques qui se déplacent au grès des courants. Chaque année au printemps, on en retrouve jusque sur la Côte d'Azur. Ce jeudi matin, cette famille en vacances est attirée par leur présence et leurs couleurs sans savoir de quoi il s'agit. Contrairement aux apparences, ce ne sont pas des méduses. Les vélelles ne sont donc pas urticantes ni dangereuses pour l'homme. Cet habitant de la région a l'habitude de les voir. Il n'hésite pas à les prendre à la main pour les montrer à son petit-fils. L'odeur, c'est bien le seul désagrément provoqué par les vélelles. Mais pourquoi sont-elles si nombreuses à s'échouer sur les côtes méditerranéennes ? Le changement climatique est une des raisons. La plupart du temps, les vélelles apparaissent et disparaissent en quelques heures ou quelques jours selon le sens du vent. TF1 | Reportage V. Capus, C. Napoli