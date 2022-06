Un taxi à deux euros pour faire ses courses dans les Pyrénées-Atlantiques

Avec son sac de course, Laurent, utilisateur d’OssauLib’, n’attend pas le bus, mais un taxi. Hugo Canonge, chauffeur de taxi, va le conduire à six kilomètres plus haut, pour 2,30 euros. Sans voiture, il utilise régulièrement ce service, surtout quand il revient chez lui chargé. Une idée mise en place il y a quatre ans. Il suffit d’appeler la veille du trajet. Par ailleurs, pour le prix d’un ticket de bus, le service est personnalisé. Toute la journée, Hugo sillonne les routes de montagne de la vallée d’Ossau pour aller chercher des personnes parfois très isolées. Isabelle Tessier, chauffeur de taxi, prend aussi en charge des résidents du foyer de vie, qui sont atteints handicaps. Grâce à OssauLib’, Christine peut aller travailler le mercredi au cinéma, et pratiquer d’autres activités. L’aller-retour lui coûte 4,60 euros, le reste est payé au transporteur par la communauté de communes. Un service de transport à la demande qui connaît de plus en plus de succès dans cette vallée des Pyrénées. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux