Un temps d'été à la Toussaint, les cigales chantent encore !

La cigale ayant chanté tout l'été, chante encore en automne. Ces retraités n'en reviennent pas. Des cigales à la Toussaint, d'habitude, on en trouve en céramique sur la façade de chez Brigitte et Gabriel, mais certainement pas dans les arbres. "C'est la première fois qu'on entend les cigales en mois d'octobre", rapporte Brigitte. Leur présence tardive serait due aux températures élevées, près de 25 degrés ce mardi. Les cigales ont souffert des fortes chaleurs cet été et trouvent en ce moment le climat idéal pour chanter. La bande-son de l'été en Provence résonne encore fin octobre, de quoi égayer la promenade des vacanciers. S'il y a bien un endroit où elles sont les bienvenues toute l'année, c'est peut-être ici, au camping Les Cigales. Pourtant même ici, on s'étonne de les entendre aussi tard. Ces invitées surprises rythment encore la vie des campeurs, comme au mois d'août. Le thermomètre va dépasser 20 degrés toute la semaine dans la région. Les cigales devraient donc jouer les prolongations jusqu'en novembre. Avec elles, mouches et moustiques ne seront pas en reste. TF1 | Reportage P. Géli, C. Gerbelot, P. Fontalba