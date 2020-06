Un temps estival sur la côte normande

Ce mardi, un air de vacances flotte déjà à Houlgate (Calvados). En plus du ciel tout bleu et des températures élevées, "Le Camping de la Plage" affiche également complet pour la semaine. D'ailleurs, la saison s'annonce belle pour les professionnels de ce secteur. Pour la station balnéaire, retrouver du tourisme et du soleil est un soulagement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.