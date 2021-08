Un temps idéal dans le Nord pour la fin des vacances

Il était attendu depuis des semaines dans le Nord. Ce lundi matin, grand soleil sur la côte à la plage de Malo-les-Bains, avec déjà 20 °C en fin de matinée. Il n'en fallait pas plus pour ravir les touristes et les locaux, trop longtemps privés de la plage. Remettre le maillot de bain et jouer à la plage, ce sont des activités qui ont manqué à une petite Lilloise. Avec son papa, en pleine partie de raquette, elle nage en plein bonheur. Un peu plus loin sur la plage, un couple de retraités reste quand même prévoyant. Pulls et cirés sont de sortie pour beaucoup, mais avec le bonheur de retrouver le soleil pour une partie de boule malouine. Un retour du soleil qui donne un peu de baume au cœur aux commerçants malgré une saison compliquée. Si pour beaucoup, le beau temps de la semaine ne rattrapera pas la saison, dans un restaurant de plage, le moral reste au beau fixe. Cette belle météo devrait se prolonger jusqu'à la fin de la semaine, de quoi pleinement profiter des derniers jours avant la rentrée scolaire.