Un temps idéal pour flâner

Avec une telle lumière, il est difficile de résister à la carte postale. La Petite France et ses maisons à colombages se laissent découvrir, les yeux grands ouverts. Les visiteurs ne s'y trompent pas, arpenter ses ruelles historiques, c'est un peu comme oublier le temps. "Strasbourg est vraiment magnifique. C'est un mélange très particulier entre la culture française et allemande, avec une dominante française", témoigne une touriste. Pour une visite vraiment romantique, un tour en bateau s'impose. C'est peut-être la meilleure façon de voir la Petite France sur les eaux calmes de l'Ill. La rivière entoure tout le centre historique et offre un point de vue différent. Mais l'Ill et ses canaux bucoliques ne sont pas seulement réservés aux amoureux. Les enfants des écoles du quartier ont vite ressorti les canoës de l'été et en profitent un peu en avance. Au fil de l'eau, la Petite France se dévoile pleinement. Mais peu importe le moyen de transport, bateau ou vélo, tout est bon pour rallier les points de vue. Certains prennent de la hauteur pour admirer Strasbourg et sa cathédrale. Pour un couple venu de Bretagne, il n'y a aucune chance d'apercevoir l'océan, mais peu importe. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings