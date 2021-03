Un test négatif pour se rendre en Allemagne

Pour l'instant, les policiers allemands se contentent de renseigner les frontaliers inquiets. Dans quelques heures, les contrôles vont commencer. Il faudra avoir un test PCR ou antigénique négatif pour pouvoir mettre les pieds en Allemagne. "Ce n'est pas normal qu'on fasse des trucs comme ça", s'indigne un homme. La fermeture des frontières l'année dernière a été mal vécue par de nombreux Français. Pour eux, cette nouvelle obligation imposée par l'Allemagne, est encore pire. Pour la plupart, c'est le dernier jour de course dans les magasins germaniques. Plus de 20 000 Mosellans travaillent dans ce pays. Ils devront présenter un test de moins de 48 heures pour passer la frontière. Devant les laboratoires, les files s'allongent. Officiellement, les frontières ne vont pas fermer. Les contrôles seront aléatoires sur le territoire allemand. En Moselle, la circulation des variants inquiète nos voisins. De plus, ils sortent à peine d'un confinement plus strict imposé il y a deux mois.