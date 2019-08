Un test sanguin qui détecte l'Alzheimer

Aux Etats-Unis, des chercheurs ont créé un test du sang qui détecte la maladie d'Alzheimer 20 ans avant qu'elle ne se déclare. L'innovation, qui a une précision de résultats de 94%, permettra d'anticiper le traitement adéquat pour le patient. Au pays, plus d'un million de personnes en sont atteintes et la méthode de guérison y est encore coûteuse. Des essais cliniques sont effectués sur des patients et devront durer entre deux et cinq ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.