Un toilettage au poil !

C'est un salon de beauté qui n'a rien à envier à ceux des humains. Nathalie Bourgeois, meilleure ouvrière de France en toilettage canin, coiffe et pomponne ici depuis 25 ans. Elle sait y faire. Douce mais ferme, elle a des trucs pour parvenir à ses fins. Nathalie a réalisé des milliers de coupes symétriques qui lui ont valu des dizaines de médailles. Mais sa plus grande fierté, c'est son titre de meilleure ouvrière de France. Douze à treize rendez-vous par jour, des chiens, mais aussi des chats depuis quelques années. Régulièrement, elle reçoit Éden, un majestueux chat persan. Débarrassé de ses poils morts, le chat est au paradis provisoirement, car la petite douche a tout d'une descente aux enfers. Elle lui fait deux shampoings et ensuite, il passe au séchage. Lorsqu'elle ne s'occupe pas de ses clients, Nathalie se consacre encore à sa passion et à ses deux caniches nains. Elle les a inscrits à un concours de beauté en Belgique. Leur toilettage et leur coupe devront mettre en valeur leur morphologie naturelle. TF1 | Reportage É. Tran, B. Sisco