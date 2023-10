Un tout petit coin de ciel bleu !

Il suffit d'un rayon de soleil pour que des amies de Sanary-sur-Mer profitent d'un café en terrasse. "C'est un paradis ici. Il fait beau", lance l'une d'entre elles. "On prend notre temps", ajoute une autre. Prendre son temps, ici, on y va tranquille et on apprécie. Malgré la mer agitée et quelques nuages, Christophe et Gérard ont trouvé le coin presque sec. "Moi, dès qu'il fait beau, c'est la pêche, même si ça ne mord pas", s'enthousiasme l'un des deux. Après les quelques jours de pluie, le beau temps est de retour, 20 degrés ce jeudi matin. Certains en profitent même pour se baigner. C'est un temps parfait pour Serge qui en donnerait bien un peu aux autres régions. Par ailleurs, les vacanciers de la Toussaint ont laissé le manteau à la maison : "Il n'y a pas de K-way, on est en plein soleil et il fait beau. On en profite. À la maison, ils ont rallumé le poêle, ici, on est en short et en t-shirt" ; "On est venu chercher le soleil". Ils pourront encore en profiter. Cet après-midi, les températures resteront au-dessus de 20 degrés. TF1 | Reportage C. Gerbelot, N. Carme