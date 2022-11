Un train déraille en gare, des voyageurs à quai

En gare de Carcassonne (Aude), des dizaines de blocs de béton sont tombés sur la voie. Ils ont été détruits par un train de marchandises qui a déraillé ce mercredi en fin d'après-midi. Depuis ce mercredi soir, le trafic est totalement interrompu. En tout, 70 trains sont impactés. Les voyageurs doivent trouver une autre solution. Des bus de substitution ont été mis en place par la SNCF pour rejoindre les gares de Toulouse (Haute-Garonne) et de Narbonne (Aude). Un long voyage commence. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Les 28 wagons du train de marchandises pourront ensuite être évacués du quai. Deux d'entre eux nécessitent de lourds moyens de relevage. "Il nous faudra relever les wagons qui sont aujourd'hui hors des rails. Pour ça, on fait appel à une grue ferroviaire spéciale qui nous vient de Dijon", explique Catherine Trevet, directrice territoriale Occitanie à la SNCF. La grue devrait arriver en fin d'après-midi, mais l'opération pourrait prendre plusieurs jours. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia