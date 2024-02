Un train sur deux annulé : une matinée de débrouille

Gare Montparnasse à Paris ce vendredi matin, la plupart des trains sont supprimés, comme celui de Mathilde et Thomas. Par chance, ils ont pu trouver un autre billet, mais ils partiront quatre heures plus tard que prévu. Et une mauvaise surprise peut en cacher une autre. "Ils nous ont explosé. Je crois que c’est 175 euros pour nous deux, juste l’aller, pour aller à Angers", affirme un autre passager. Quelques dizaines de mètres plus loin, Grégoire paye, lui aussi, le prix fort. Même constat à Toulouse. Il n’y a aucun train à quai. Ce vendredi matin, il y avait seulement deux départs de TGV et des voyageurs un peu perdus. Les plus chanceux, nous les avons croisés dans cette gare de l’Est parisien, qui dessert les Alpes. Ici, la plupart des trajets sont maintenus et des rames de train ont même été rallongées au maximum. S’ils sont épargnés par les annulations, c’est parce que la SNCF a choisi de privilégier les trains à destination des stations de ski, comme pour Saint-Maurice. A l’inverse, le trafic est très perturbé vers le reste du pays. Entre Paris et Bordeaux par exemple, seul un train sur quatre est en circulation. TF1 | Reportage R. Sygula, S. Petit, F. Couturon