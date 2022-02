Un très beau matin d’hiver en Auvergne

Il suffit parfois de pas grand-chose pour avoir le moral au beau fixe. Prenez un ciel sans l'ombre d'un nuage, un soleil radieux et les habitants le seront sans doute tout autant. "Ça nous manquait. Même s'il fait un peu froid, on a le sourire. Et c'est important", lance une habitante. Ce mardi, une chose est certaine. Les skis à la Tour-d'Auvergne ne feront que de la figuration. Il n'y a plus de neige dans les rues et le temps n'est pas tout à fait de saison. Mais qu'importe, le plaisir est bien là. Employé communal, Sullivan travaille plutôt emmitouflé en temps normal. Mais avec sept degrés à 10 heures du matin en plein hiver, il va juste profiter de l'instant. A quelques kilomètres de là, même plaisir simple du matin. La tournée du facteur se fera sous le soleil. Profiter tout simplement, c'est un peu ce que s'est dit Monique, attablée dans la cuisine de son bar-tabac. "C'est parfait", dit-elle. Tout comme cet après-midi en Auvergne, la journée de demain sera particulièrement ensoleillée sur une grande partie du pays. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive