Avez-vous sans le savoir un trésor au fond de votre poche ?

Le croiriez-vous si on vous disait que sur cette table se cache peut-être la fortune ? Qu'une simple pièce d'un centime peut rapporter quelques centaines, voire quelques milliers d'euros ? Pourquoi diable une petite pièce vaudrait-elle plus cher que sa valeur ? Sur Internet, on peut lire que cette pièce de 2 euros frappée en Allemagne, avec ces feuilles de chêne, vaudrait 50 000 euros, simplement parce qu'elle aurait été gravée dans un acier différent des autres. Ce qui est faux. Idem pour ces annonces qui vendent des pièces de deux euros à des prix délirants. "Le principe est simple. Toutes les pièces en circulation ne valent que leur valeur faciale, explique Olivier Goujon, vendeur de pièces de collection. Vous avez plus de chance de gagner au loto que de trouver une pièce en circulation qui vaut de l’argent". Et si vraiment vous souhaitez en avoir le cœur net, des applications mobiles peuvent aider à avoir une première estimation. TF1 | Reportage D. De Araujo, J. Maviert, W. Wuillemin