Un trésor dans votre porte-monnaie ?

Certaines pièces de deux euros valent des milliers d'euros, mais pas toutes. Et pour les distinguer, nous sommes allés voir un expert. Pour être honnête, la plupart de ces monnaies valent effectivement deux euros, mais il suffit d'un "défaut" pour que le prix explose. Selon Xavier Pirot, responsable du comptoir des monnaies à Nantes (Loire-Atlantique), une pièce de deux euros frappée sur une face d'un euro est celle qui coûte la plus cher. Chaque jour, il reçoit des appels de personnes qui pensent avoir trouvé la perle rare. Seulement, ces pièces sont quasi-introuvables. Alors, il y en a qui les collectionne. On les appelle les numismates. C'est le cas d'Olivier. Il s'est pris de passion pour les pièces de deux euros il y a huit ans. Depuis, il a collecté plus de 150 pièces provenant de tous les pays européens. "Chaque pays peut faire une thématique particulière tous les ans, même deux selon les années", précise-t-il. Ses pièces les plus précieuses sont celles frappées par le Vatican par exemple ou pour des commémorations. Une pièce de deux euros avec le visage de Grace de Monaco vaut plus 3 000 euros. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec