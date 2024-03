Un trou béant au milieu du village

Il ne reste rien d'un jardin, engloutit dans une cavité de plus de trois mètres de profondeur. L'effondrement a même déraciné un plateau électrique. Sur des images, voilà à quoi ressemblait le trou il y a un an. Depuis, il ne cesse de s'élargir. La famille dans la maison blanche a déjà quitté les lieux. Aujourd'hui, c'est au tour de Christophe. Il déménage avec sa mère de 92 ans à dix kilomètres de là et les fissures chez lui s'étendent. Elles éventrent désormais les chaussées de la rue et inquiètent les voisins. L'origine de cet affaissement reste inconnue. Il pourrait avoir été causé par des galeries creusées pendant la Première Guerre mondiale. Démuni, le maire de Bienvillers-au-Bois (Pas-de-Calais) espère que l'état de catastrophe naturelle sera reconnu pour sa commune de 700 habitants. Mais une première demande vient d'être rejetée. Cet effondrement pourrait aussi avoir endommagé le système de canalisation des eaux usées sous la route. Une caméra a été descendue pour voir l'état du réseau d'assainissement. Elle est contrôlée depuis l'intérieur d'un camion. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier