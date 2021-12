Un vaccin sans rendez-vous dans un centre commercial des Alpes-Maritimes

Vous êtes nombreux à ne pas trouver de créneaux pour vous faire vacciner. Il existe des centres où il n'est pas nécessaire de prendre des rendez-vous. Comment cela se passe ? Combien de temps faut-il attendre ? S'ils patientent depuis plus d'une heure dans ce centre commercial, ce n'est pas pour acheter le dernier jouet à la mode, mais pour se faire vacciner. Ici, depuis trois jours, on peut bénéficier de la vaccination sans rendez-vous, par des pompiers. Le centre ne désemplit pas. "On peut assurer jusqu'à 600 vaccins par jours", explique Carole Boutet, cadre référente opérationnelle service de santé SDIS06. Le côté pompier qui reçoit et le fait que ce soit dans un centre commercial rassurent la population. "Je vais aller un peu flâner pour les petits achats de Noël" ; "Pour moi, c'est une bonne chose de faite. Je vais en profiter pour faire les courses", affirment les nouveaux vaccinés. Ce qui attire aussi, c'est l'efficacité. Installer ce centre au milieu des décors de Noël pourrait aussi convaincre des indécis. Pendant toute la période des fêtes, il est possible de se faire vacciner ici 7/7j de dix heures à vingt heures. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard