Un Vendredi saint triste pour les catholiques parisiens

La cathédrale Notre-Dame de Paris est inaccessible depuis l'incendie du 15 avril 2019. Les catholiques évoquent encore avec émotion la tragédie qui a touché l'édifice, où devrait avoir lieu le chemin de croix du Vendredi saint. Un pèlerinage sera néanmoins prévu, partant de l'île Saint-Louis, faisant le tour de la cathédrale jusqu'à son parvis. Un moment collectif où pèlerins et non-croyants se recueilleront chacun à leur manière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.