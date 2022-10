Un vent nauséabond à Tarascon

Sur les étals, du basilic, des melons frais ou même du poulet rôti, mais rien n'y fait, ça sent très mauvais dans le quartier. La raison, les rejets pestilentiels d'une usine de pâtes à papier et les effluves qui s'échappent d'un centre de compostage juste à côté. À Tarascon, chacun décrit l'odeur à sa manière. "Ça sent un peu les œufs pourris" ; "les choux pourris" ; "le fumier" ; "de l'huile usagée", se plaignent les habitants. Sur une terrasse, que des habitués. Les touristes, eux, ne restent pas. Les locaux quant à eux ont adapté leur mode de vie. Rentrer son linge en urgence est devenu habituel, en fonction du vent et de l'intensité des effluves. Parfois, il faut aussi faire une croix sur les déjeuners dehors. Les riverains s'inquiètent aussi pour leur santé. L'usine dégage des polluants chargés en particules fines. Certains habitants lancent l'alerte. Pour l'heure, aucune étude ne permet d'établir un lien entre les pollutions de l'usine et des problèmes de santé publique. L'entreprise l'assure, elle s'efforce de réduire ses émissions atmosphériques. Le collectif de riverains a récemment déposé plainte au sujet de polluants rejetés directement dans le Rhône. TF1 | Reportage P. Géli, E. Pepin, P. Fontalba