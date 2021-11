Un village 100% autonome en électricité en Franche-Comté

Dans la commune de Rochejean (Doubs) se trouve le plus grand site de ce type de panneaux solaires dans le pays. Un panneau comme celui-ci assure sept fois plus de rendement qu'un panneau fixe. Alors, comment ça fonctionne ? "Le tracker solaire permet de produire sur la partie recto et la partie verso, donc une meilleure productivité", explique Pierre-Albert Vionnet. "Ils suivent en orientation et en inclinaison la position du soleil", rajoute-t-il. C'est ce qu'on appelle l'effet tournesol. Le village compte au total près de 700 panneaux solaires. Sur une année, ils produisent un million de KWh et couvrent les besoins en électricité des 700 habitants hors chauffage. Une initiative à la pointe de la technologie dont les habitants sont très fiers : "on fait de l'électricité verte" ; "ici en plus, le soleil brille bien". L'un des objectifs était aussi d'intégrer ces installations au paysage. Ces panneaux inclinés au sol viennent d'être installés dans la commune pour un budget d'un demi-million d'euros. Pour le maire de Rochejean, c'est un pari sur l'avenir.