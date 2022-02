Un village alsacien évacué pour désamorcer une bombe

L'hélicoptère se positionne au-dessus du village à 8h du matin. Les gendarmes débutent leur porte-à-porte. Ils vont vérifier une à une toutes les maisons. Et même si les habitants sont déjà partis, pas question de prendre le moindre risque. "On a déjà fait un travail de fond, mais aujourd'hui, c'est juste un passage de contrôle", confie l'un d'eux. Notons que l'agglomération compte 850 personnes. Tout un village de Grussenheim (Haut-Rhin) a été évacué pour une opération de grande ampleur : la neutralisation d'une bombe de 250 kilos. Cet engin date de la Deuxième Guerre mondiale et a été découvert sous une ancienne grange. Elle est suffisamment puissante pour souffler une partie de la commune. Selon le chef du centre de déminage, ce type de bombe est fait pour la destruction massive. Les anciens du village, dont le propriétaire de la grange, s'estiment chanceux. Les opérations de déminage se poursuivent et les habitants vont devoir attendre encore un peu avant de regagner leur foyer. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre