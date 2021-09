Un village corse retrouve son école fermée depuis 40 ans

Avec le son du carillon de l'église pour arriver en classe, il y a des rentrées scolaires qui redonnent le sourire et de l'espoir. Dans le village de Moncale, 250 habitants, les rires des enfants dans la cour s'étaient tus depuis 40 ans. Mais cette année, tout a changé. Antoine et Cécile, frère et sœur, ont fréquenté l'école communale, comme le témoigne une photo. Le retour de l'école, ils n'y croyaient plus. Ce miracle pour 17 élèves d'une classe maternelle bilingue est le fruit d'un travail en commun entre la commune et le rectorat. "Il va y avoir aussi la construction de nouveaux bâtiments pour accueillir ces élèves scolarisés", affirme Geneviève Coli, l'inspectrice de l’Éducation nationale en Balagne. Après la classe, il restait à mettre en place la cantine. La volonté et le pragmatisme ont fait le reste. Le retour de l'école à Moncale n'est pas une première sur l'île. En effet, l'Académie de Corse a lancé un programme ambitieux depuis trois ans. Deux autres écoles en milieu rural ont été rouvertes.