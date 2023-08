Un village coupé en deux... depuis quatre mois

Cette route, Guy ne peut désormais l'emprunter qu'à pied. Derrière ces barrières, il y a le vide. Une partie de la chaussée s'est écroulée quelques mètres plus bas, c'était le 9 avril dernier. En surface, on ne voit au départ qu'un petit trou, mais sous terre, l'eau a creusé une large cavité sous la route. Il s'agit du résultat d'une fuite de canalisation depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, le trou est encore là, plus grand et très profond. Et il est encore plus large que ce qu'on imagine. Sa principale route fermée, le hameau de Saint-Martin-du-Tertre (Yonne) est coupé en deux. Le ramassage des ordures ménagères se fait désormais à pied. Christian, lui, garde sa voiture pour distribuer des prospectus, mais il fait un long détour pour rejoindre l'autre côté. Cela fait quatre mois que ça dure, mais la mairie ne veut pas se précipiter. Jamais elle n'a eu à gérer un sinistre comme celui-ci. La chaussée va être inspectée pour connaître l'ampleur des dégâts. L'urgence, c'est d'éviter une nouvelle fuite d'eau. Le puits juste à côté a été entièrement bouché par du béton. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin