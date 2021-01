Un village coupé en deux en Haute-Savoie à cause de son pont menaçant de s'effondrer

Se déplacer devient très compliqué au Bouchet-Mont-Charvin. Ses habitants sont obligés de franchir un pont, à pied, pour changer de voiture et se rendre au travail ou à l'école. Pour emmener les poubelles ou faire les courses, certains essaient de les grouper pour deux ou trois jours. La faute à un pont qui menace de s'effondrer. Traverser le pont en voiture est interdit. Il repose sur un terrain devenu instable et le voilà fermé. Pourtant, il relie les hameaux au reste de la vallée. Une situation qui bouleverse la vie d'une vingtaine d'habitants. C'est notamment le cas de Vincent et son entreprise de travaux publics, ou encore Claude et son hôtel, déserté. Le village n'est pas pour autant inaccessible, mais il faut désormais faire un détour de près de 40 minutes. C'est la quatrième fois en deux ans que cette route départementale est coupée à divers endroits. Le département de la Haute-Savoie promet une étude dans les prochains jours. Le pont devra sans doute être reconstruit, de quoi faire marcher encore longtemps les habitants.