Un village de Vendée se mobilise pour le dépistage du cancer du sein

"Octobre Rose" en est à sa 27e édition cette année. Durant cette opération de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein, plusieurs actions se déroulent partout dans l'Hexagone. A L'Île-d'Olone, on veut réunir des fonds pour les recherches et les soins liés à cette pathologie. A cette occasion, les commerces se parent de rose dans leur vitrine. La boulangerie, elle, confectionne même une pâtisserie spécialement dédiée à cette opération dont une partie des ventes sera reversée à la Ligue contre le cancer. Le fournil a déjà récolté 300 euros. Quant à la maire de la ville, qui se bât conte les dépistages trop tardifs, elle emploie la sensibilisation massive. D'ailleurs, depuis deux semaines, la municipalité s'est transformée en une sorte de boutique "Octobre Rose". Tee-shirts, sweats, polos, mugs... un tas de produits dérivés y sont vendus pour récolter des fonds à reverser à la Ligue. Jusqu'ici, L'Île-d'Olone a déjà collecté trois fois plus de bénéfices que l'an passé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.