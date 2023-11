Savoie : un village défiguré par la boue

Un déluge de boue qui déferle dans les rues du village, un flot d'une force impressionnante qui va s'écouler à dix reprises dans la nuit de mardi à mercredi : "On a eu vraiment une dizaine de vagues. Ça a vraiment réussi à boucher les ponts, c'est vraiment impressionnant. On a senti trembler la maison", témoigne un habitant. Les dégâts sont immenses. Les pluies torrentielles de ces dernières semaines ont fait glisser 4 000 mètres cubes de boues et de roches. Cinq pelleteuses, huit camions, et des dizaines de personnes sont à pied d'œuvre pour déblayer les rues. L'extrême pression de ce déferlement a défoncé les portes de l'église, laissant place à un amas de boue. Chez Joël aussi, un mètre de boue s'est infiltré jusque dans l'entrée. Les habitants n'avaient pas connu un tel phénomène depuis 1987. Il faut maintenant tout évacuer en dehors du village. La commune craint à présent que la pluie ne continue de tomber, entraînant avec elle de nouvelles coulées de boue. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, C. Bruère