Un village des Ardennes se mobilise pour une famille de réfugiés ukrainiens

Dans un village ardennais de 110 habitants, chacun a fait un effort de solidarité. Il y a aussi de la nourriture, récoltée en un jour. Ces gestes ont permis d'accueillir dans la commune, une famille ukrainienne fuyant la guerre. Anastasia est arrivée la semaine dernière avec ses quatre enfants et son mari. Ils habitaient avant dans le Donbass, mais ils ont dû tout laissé derrière eux se réfugier dans ce village. Aider ces Ukrainiens, qui ont des racines familiales dans la commune, semblait être la moindre des choses pour les habitants. Pour chauffer sa maison, Olek, le grand-père, a pu compter sur des dons de bois et de fioul. Les placards de la famille sont désormais bien remplis. Tania, la grand-mère, est enfin rassurée. Anastasia, Benjamine et leurs quatre enfants ont fait plus de 3 000 kilomètres en voiture pour rejoindre l'Hexagone. Ils espèrent que dorénavant leur avenir sera serein dans les Ardennes. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly