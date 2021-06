Un village du Haut-Rhin traversé par un torrent de boue après de violents orages

À certains endroits, la chaussée et certains pavés ont été emportés. La coulée de boue, aussi soudaine que violente, a surpris les habitants de Ferrette par son intensité. Le torrent a traversé le village. "J’habite Ferrette depuis 1962, j’ai jamais vu ça", affirme un habitant. Ces images, tournées mardi en fin d’après-midi, témoignent de la force de l’intempérie : des trombes d’eau tombées en quelques minutes. Dans le bar "À l’ombre du Château", les personnes présentes en terrasse au moment de l’orage ont été surprises. "Les clients, ils étaient là pour payer et partir étant donné qu’on ne pouvait pas les accueillir à l’intérieur et que c’était une grosse pluie", raconte le gérant. Mais finalement, les mêmes clients seraient restés pour aider. Ce mercredi matin, les dégâts étaient toujours visibles malgré les volontaires venus prêter main-forte. Un voisin de l’établissement, lui, a tout perdu. En quelques minutes, l’eau s’est engouffrée dans son logement et a tout balayé. Les orages ont également touché les communes voisines. Dans la soirée, sur ce secteur, les pompiers ont dû intervenir à une cinquantaine de reprises.