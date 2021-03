Un village du Rhône va perdre une classe… à deux élèves près

A cause d'une légère baisse d'effectifs, la troisième classe d'une école à La Chapelle-sur-Coise (Rhône) doit être supprimée à la rentrée prochaine. Tout le village s'est alors mobilisé avec les parents, les enfants, mais aussi les anciens de l'établissement. "On est menacé de fermeture pour deux élèves en moins car au lieu de 50, nous n'en aurions que 48. C'est injuste !", s'indigne une manifestante. Avec deux classes, cela signifie que l'une regroupera les enfants de la maternelle au CP et l'autre du CE1 au CM2. "On craint qu'un trop grand mélange d'élèves n'empêche un enseignement de qualité", lance Anne-Lise Guillot, présidente de l'association des parents d'élèves. C'est d'ailleurs un casse-tête prévisible pour les enseignantes. D'autant que les enfants de moins de trois ans accueillis en maternelle ne sont pas comptabilisés. Pour faire entendre leur colère, les habitants de La Chapelle-sur-Coise ont couvert les murs de banderoles et de dessins. Dans ce village sans commerce, l'école est le dernier lieu de vie à préserver.