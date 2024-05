Un village en Dordogne balayé par une tempête

C’est un épisode de grêle d'une très grande intensité. L'orage n'a duré qu'une vingtaine de minutes, mais très vite, les terrasses et les jardins se recouvrent de blanc. Dans la commune de Mouleydier (Dordogne), dimanche après-midi, le vent souffle en rafales et balaie plusieurs arbres. Ce lundi matin, les dégâts sont impressionnants. Une voiture est totalement détruite. Avec le vent et beaucoup de pluies, la maison de Franck Calazel est inondée en quelques minutes. "Quand vous ne voyez pas la maison d’en face, on aurait dit un mur d’eau. On ne voyait rien", raconte-t-il. Dans le département, 500 foyers sont sans électricité. Une quarantaine d'agents sont mobilisés pour des chutes d'arbres sur les lignes électriques. Il y a des dégâts également dans les vignes. Une image montre le nuage qui a traversé le sud du département. C’est ce qu’on appelle une supercellule orageuse, très difficile à prévoir. De petits grêlons sont tombés par millier. Chez un viticulteur, douze hectares de vignes sont détruits. Ce mardi après-midi, la Dordogne sera de nouveau en vigilance jaune pour le risque d'orage. TF1 | Reportage A. Vieira, F. Gourdin