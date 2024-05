Un village en fête pour le muguet

Pas à pas, doucement pour ne pas écraser sous les feuilles de petites clochettes blanches. Ces promeneurs cueillent les derniers brins de muguet. La saison est venue plus tôt cette année. Il faut être méticuleux pour les récolter. C'est une tradition. Chaque 1er mai, les 250 habitants de Montot ramassent le muguet. Les bois près du village en regorgent. Brins en main, tout le monde se retrouve ensuite ici, à l'entrée de la forêt. C'est la fête du muguet. Jacqueline et Martine sont retraitées. Chaque année, elles travaillent de bon cœur pour faire des gaufres. C'est l'événement le plus ancien du village. "Ça permet de rassembler les gens, les gens se rencontrent et discutent comme à toutes les fêtes", explique l’organisatrice. À côté, c'est compétition de palets. Cette fête réunit près de 200 personnes. L'autre tradition dans tout l'Hexagone, c'est d'acheter son brin de muguet. Les fleurs blanches exauceraient, paraît-il, tous les vœux de la personne à qui on l'offre. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin